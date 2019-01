In esclusiva al Cinema Cappuccini la prima rassegna cinematografica dedicata al giornalista triestino: un’antologia di viaggi “a passo lento e velocità sostenibile”, alla scoperta dei luoghi più suggestivi e delle storie nascoste del nostro Paese, attraversando mari, monti, fiumi, parlando d’Europa, di memoria, di miti e di giovani.

Per cinque martedì consecutivi il Cinema Cappuccini ospita cinque documentari di viaggio raccontati in prima persona da Paolo Rumiz, firmati con il regista Alessandro Scillitani. Apre la rassegna la loro ultima opera, il film che affronta le tematiche europee urgenti a cui Rumiz ha dedicato tanta parte del suo lavoro recente.

Alla ricerca di Europa, proiettato all’apertura del Festival ITALIA IN DOC di Bruxelles, è un viaggio in barca a vela alla ricerca del cuore del vecchio continente.

“In questo momento così confuso, tra Brexit, nazionalismi e respingimenti – sostiene Rumiz – è il momento di chiedersi cosa significa Europa, ripartendo dalle sue origini. È per questo che capitan Piero decise di trasformare in toro Moya, la sua vecchia barca inglese, e di farle attraversare un pezzo di Mediterraneo, là dove Europa era stata rapita da Zeus e portata dal Libano verso le terre del tramonto. Un viaggio fuori dal tempo, quello per cui ci volle a bordo, alla ricerca della leggenda del continente antico”.

29 gennaio / 26 febbraio 2019 – Cinema Cappuccini, Genova

I VIAGGI DI PAOLO RUMIZ

Il 29 gennaio, un giorno dopo la proiezione a Bruxelles,

Paolo Rumiz presenta Alla ricerca di Europa a Genova

(qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=l3gEq_MetqA)

CALENDARIO COMPLETO RASSEGNA

martedì 29 gennaio, ore 21.15

Alla ricerca di Europa

Paolo Rumiz e Alessandro Scillitani saranno presenti in sala

Martedì 5 febbraio, ore 21.15

Il cammino dell’Appia Antica

In collaborazione con CAI Sezione Ligure – Genova

12 febbraio, ore 21.15

L’ultimo faro

In collaborazione con Amici della Lanterna e Fondazione Labò

martedì 19 febbraio, ore 21.15

L’albero fra le trincee

Interviene Federico Croci, storico

martedì 26 febbraio, ore 21.15

Il risveglio del fiume segreto

Alle 19.30 degustazione-aperitivo a cura di un’azienda agricola ligure

Rassegna a cura di

Elisa Brivio, in collaborazione con Cinema Cappuccini

INFORMAZIONI

CINEMA CAPPUCCINI

Genova, piazza dei Cappuccini, 1

telefono: 010 880069; mail: cinemacappuccini@gmail.com

web: www.cinemacappuccini.com

Biglietteria:

6€ intero, 5€ ridotto (under 18; over 65; universitari); 4€ Associativo Tessera ACEC

Abbonamento ai 5 spettacoli: 23€

per il 29 ASSOLUTAMENTE CONSIGLIATO l’acquisto biglietti in PREVENDITA:

al CINEMA, negli orari di apertura della biglietteria, o ONLINE

