“I Trilli: una storia genovese” – Spettacolo in omaggio a Faber

La storia genovese de I Trilli torna a teatro con uno spettacolo rinnovato e un particolare omaggio a Fabrizio De Andrè, dopo il fortunato debutto dell’anno scorso. Venerdì 11 gennaio al Teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto andrà in scena lo spettacolo “I Trilli: una storia genovese” per la regia di Lazzaro Calcagno, la prima delle tre date che avranno per protagonista in giro per tutta la Liguria il gruppo folk dialettale de I Trilli.

Il narratore di questa storia genovese che appartiene a tutti noi è Vladimiro Zullo, figlio di Giuseppe Zullo in arte Pippo. Vladi porta sul palco i suoi ricordi e le sue emozioni di figlio, partendo da un fatto che ha segnato indelebilmente la sua storia e quella della sua famiglia, l’affondamento del Club-Ristorante “Il Peschereccio di Pippo dei Trilli”, avvenuto qualche mese dopo la sua prematura scomparsa.

Aneddoti sulla nascita dello storico duo, il rapporto tra un padre e un figlio, ricordi trascinati per sempre in fondo al mare ma che restano nel cuore di chi ama, sfidando ogni legge spazio/temporale, spaccati di una Genova che sembra non esistere più, profumi assopiti ma che riaffiorano da un caruggio.

Quest’anno lo spettacolo si arricchirà anche di una parte dedicata a Fabrizio De Andrè con alcuni omaggi musicali e racconti inediti che legano Vladi e suo padre a Faber. Madrina della serata la voce femminile per eccellenza: Franca Lai.

Autori: Vladimiro Zullo e Lazzaro Calcagno

Cast: Vladimiro Zullo (voce e racconti), Davide De Muro e Alessandro De Muro (chitarra e voce), Fabrizio Salvini (percussioni, fiati e voce)

Prossime date: sabato 16 marzo Teatro Sipario Strappato (Arenzano), giovedì 11 aprile Teatro Moretti (Pietra Ligure)