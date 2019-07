I Trejolie portano in scena a Villa Imperiale il loro \"Illogical show\"

Venerdì 26 luglio 2019, alle ore 21.30, a Villa Imperiale (Via S. Fruttuoso, 70) continuano gli appuntamenti della rassegna estiva di cabaret del Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima” con lo spettacolo “Illogical Show”, portato in scena dal trio comico Trejolie.

Divenuti famosi grazie alla partecipazione e alla vittoria all’edizione 2017 del talent show targato Sky “Italia’s got talent”, in cui conquistarono i giudici e il pubblico con i loro improbabili ma divertentissimi sketch di danza, canto e poesia, i Trejolie – all’anagrafe Tomas Leardini, Marcello Mocchi, e Daniele Pitari – sono oggi in tour per i teatri di tutta Italia per presentare il nuovo spettacolo “Illogical Show”.

Uno show teatrale basato su una comicità surreale (a volte ispirata alla slapstick comedy, altre volte più vicina allo humor inglese) fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che si mescolano tra loro, trascinando lo spettatore in un’atmosfera fatta di momenti musicali illogici, danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche che si avvicinano al mondo della clownerie. Il rapporto sempre conflittuale dei tre personaggi, che costituisce il principio fondante dello spettacolo, crea un fluido continuo di situazioni comiche e poetiche adatte ad ogni tipo di pubblico e di spazio. È uno spettacolo che vede sul palco esclusivamente i tre attori, senza l’aiuto di scenografie, in un contesto scenico essenziale, che mette in risalto il divertisment e il gioco di relazioni dei personaggi.

Diplomati all’accademia d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, i Trejolie sviluppano, sin da subito, una grande intesa sul palco, condividendo un’ironia che li unisce già durante la formazione accademica. Dopo il diploma, parallelamente ad un percorso individuale che li porta a recitare in diversi teatri italiani, i tre attori formano il gruppo con il quale vincono “Italia’s got talent”. In seguito alla vittoria portano avanti la loro ricerca artistica sulla comicità in teatro, in Tv e sul Web, portando avanti progetti personali e diverse collaborazioni.

Biglietti: intero 14 euro, ridotto 11 euro. Le prevendite si effettuano presso l’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc. a 30 mt dalla Sala Diana) dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e venerdì ore 10-13, presso gli uffici IAT del Comune, all’agenzia di Viaggi PGP a Quinto e online su HappyTicket. Link diretto: https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/130115-illogical-show-trejolie.htm