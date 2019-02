I Subsonica fanno tappa a Genova. Ospite del tour Willie Peyote

È giunta l’ora. Dopo aver percorso l’Europa in lungo e in largo stanno facendo venire giù i tetti dei Palazzetti Italiani. I primi concerti del tour ad Ancona, Bologna e Padova sono stati folgoranti; Milano e Torino hanno raddoppiato le date e Sabato 16 Febbraio i SUBSONICA finalmente fanno tappa a Genova all’RDS Stadium. Una scaletta dove trova largo spazio l’ultimo bellissimo disco 8 e naturalmente i brani più significativi della carriera di una delle band più amate del panorama nazionale degli ultimi ventanni. Ospite del tour WILLIE PEYOTE!

“Perché WILLIE PEYOTE sarà con noi sul palco a condividere uno spazio più esteso del semplice featuring? Innanzi tutto se esistessero oggi i Murazzi, quelli che abbiamo vissuto noi, i suoi pezzi sotto quelle arcate starebbero in heavy rotation. Poi perché possiamo affermare con certezza che in questo momento i suoi live, tra quelli dei musicisti di ultima generazione, sono particolarmente coinvolgenti. E poi perché ha le rime taglienti e provocatoriamente intelligenti, di uno che non nasconde mai il propro pensiero e la propria posizione.”