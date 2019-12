I Monetre presentano il disco d’esordio presso La Claque di Genova

Genova. Giovedì 26 dicembre, dalle 21.00 presso La Claque di Genova, i liguri Monêtre presen-tano, per la prima volta dal vivo, il loro omonimo disco d’esordio, registrato e mixato da Nicola Sannino al Tabasco Studio di Sori (GE) e uscito il 6 dicembre per Libellu-la/OuZeL/Marsiglia. Un ponte tra La Spezia – città in cui la band è basata – e New York dove vive la cantante, per un progetto che si muove con naturalezza tra alt-rock e indie-pop, tra arrangiamenti complessi e linee vocali essenziali. La band indie-rock si esibirà all’interno della serata dal titolo Indie-Post Christmas!

“Monêtre” è l’album d’esordio dell’omonima band ligure, registrato e mixato da Nicola Sannino al Tabasco Studio di Sori (GE) e pubblicato il 6 dicembre 2019 per Libellula Music/OuZeL/Marsiglia, distribuito da Believe/Audioglobe. I Monêtre si ispirano all’alt-rock degli anni Novanta e Duemila e al contempo, grazie alla magnetica voce di Federica, strizzano l’occhio all’indie-pop più moderno, per una resa finale omogenea ed equilibrata, seppur influenzata da diverse esperienze e gusti musi-cali. Un disco nostalgico e riflessivo, talvolta energico, altre volte drammatico o rabbioso. Monêtre suona in modo volutamente simile a come sarebbe dal vivo: in studio, infatti, si è lavorato proprio cercando un bilanciamento tra il restare fedeli al sound naturale della band, e l’esplorare le possibi-lità concesse dalla registrazione in studio.

BIOGRAFIA

I Monêtre sono Mauro Costagli (chitarra), Alessandro Zangani (basso), Luca Schittzer (batteria), Marco Siddi (chitarra) e Federica Tassano (voce). Tra la fine dei ‘90 a i primi ‘00, Mauro suonava nei Morose e Lo -fi Sucks!, e, con Luca, negli ONQ. Nello stesso periodo Luca e Marco militavano nei Llewelyn. Federica faceva parte degli Antigone, e oggi a New York canta coi Sooner. Alessan-dro è bassista anche di Do Nascimiento e Renara. I Monêtre nascono a fine estate 2017 a La Spe-zia come trio strumentale (Mauro/Ale/ Luca). Nell’autunno Federica, che vive a New York, si unisce alla formazione come “cantante per corrispondenza”, e di lì a poco la line-up si completa con l’arrivo di Marco alla seconda chitarra. Il modus operandi dei Monêtre ha finora seguito un proto-collo abbastanza regolare: Mauro ordisce i brani, che vengono poi arrangiati insieme in sala prove; le registrazioni vengono condivise online con Federica, che si occupa dei testi e delle melodie vo-cali; attraverso poche interazioni si arriva alla forma definitiva di ogni brano. Il disco d’esordio, in uscita il 6 dicembre 2019 per Libellula Music/OuZeL/Marsiglia, e distribuito da Believe/Audioglobe, è stato registrato al Tabasco Studio di Nicola Sannino.

Biglietti 7 euro in prevendita (http://bit.ly/2PkwRzg); 10 euro alla cassa.