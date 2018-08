I love Frankestein, una storia d’amore e suspense

Genova. Una storia d’amore modernissima, in cui si alternano momenti commoventi e comici. I love Frankestein, tra suspense e colpi di scena, affronta anche temi importanti come la fame di conoscenza, il bisogno di amore, la necessità di non essere giudicati, la responsabilità per le proprie azioni.

Un classico della letteratura riletto per i ragazzi, giocando con l’avventura del testo nelle sue diverse sfaccettature. Un grande testo per uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia che vuole far divertire e pensare.

Inizio alle 16, biglietti a 8 euro.