I fantasmi della Lanterna e del mare

Genova. Dopo il successo dei “Fantasmi della Torre di Palazzo Ducale ” una nuova torre, quella della Lanterna simbolo di Genova racconterà storie intriganti e misteriose.

Storie di spiriti erranti che solcano i mari o di avvenenti streghe che imperterrite cercano di sedurre ingenui marinai. Per non parlare poi del fantasma del Pirata che cerca in tutti i modi d’impedire che il suo tesoro venga ritrovato. O del costruttore della Lanterna che baratta la sua anima con il diavolo per garantire alla costruzione stabilità eterna. Per non parlare del brigantino “Mary Celeste” partito da New York e il quale equipaggio non giunse mai a Genova, scomparendo misteriosamente. Dalla bocca dei protagonisti, si conosceranno gli incantesimi segreti, pronunciati dalle streghe per salvare l’imbarcazione da una tremenda tempesta quando furono deportate a Genova via mare da quel di Triora. Oppure i dettagli della storia di Pacciugo e Pacciuga le cui effige sono custodite presso il Santuario della Madonna di Coronata. Si scoprirà perché il borgo di Cervo si chiama “il paese delle cento vedove” e della filastrocca che celava il segreto del luogo ove i cervesi pescavano il corallo.

E ancora si potranno ascoltare le liriche dei cantastorie del tempo che fu.

Questo e altro ancora in un magico pomeriggio in uno dei fari più alti del mondo

Daranno vita ai fantasmi della Lanterna: Compagnia Teatrale La Pinguicola, Laboratorio delle Sirene, Circolo Culturale Fondazione Amon, Compagnia di Danza Shams diretta da Enrica Ricciardi, Cantastorie Giaminanti, Compagnia dei Viandanti, Grupp​o Storico I Gatteschi, Lucia Vita, Daniela Biasoletto, Ivaldo Castellani, Bianca Podestà, Graziella Martinoli, Francesco Pittaluga, Milena Medicina, Giovanni Di Dio, Sophie Lamour, Peo Cercavento.

Ad accompagnare in questo percorso Roberta Mazzucco, Rosanna Villa, Enrica Sebastiani, Marco Alex Pepè.

Organizzazione: Associazione Amici della Lanterna con Fondazione Mario Labò.

Coordinamento artistico Circolo Culturale Fondazione Amon.

Prenotazione obbligatoria: fondazioneamon@live.it

Ingresso offerta minima 12 euro, ridotto (fino a 12 anni ) 10 euro; gratuito per i bambini fino a 6 anni (posti limitati) a favore dell’associazione Amici della Lanterna. Partenze alle 21, 21.15, 21.30, 21.45.

(Le partenze potrebbero subire 10 minuti di ritardo per motivi tecnici).