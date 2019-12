i CroXsound presentano \"Dreaming Hollywood in Holyday Season\"

I CroXsound nascono dal fortunato incontro di cinque musicisti genovesi, chi per origine chi per adozione e si distinguono per la ricercatezza espressiva, un’inconfondibile impronta stilistica ed il sound morbido e accattivante. Grazie all’eleganza degli strumenti ad arco e alla voce cristallina della vocalist, i CroXsound sono in grado di offrire al proprio pubblico un’esecuzione ipnotica ed appassionata in un magico incontro tra classica e pop.

Visitando il sito web www.croxsound.com si potrà scoprire il loro ultimo video dedicato alle feste di Natale.

In questo particolare programma dedicato alle più famose colonne sonore di ogni tempo, potremo apprezzare il grande talento dei singoli musicisti e le incredibili doti interpretative della cantante che spazierà da canzoni storiche quali Moon River e My Funny Valentine a brani di impronta contemporanea, con i medley dedicati a Sting e alle pellicole di Tarantino “Kill Bill Vol. 1&2”.

Una serata all’insegna della celebrità per sentirsi parte – anche solo per un momento – di uno scintillante mondo lontano, festeggiando insieme l’attesa del nuovo anno.

CROXSOUND

Quando l’Arte si fa Seduzione

FRANCESCA GIORDANINO: vocalist

FEDERICO MAZZUCCO: violino

RICCARDO MEMORE: viola

MARCO DE MASI: violoncello

ALESSANDRO PAOLINI: contrabbasso