I CANTI DEGLI UCCELLI - CONVERSAZIONE CON L\'ORNITOLOGO LUCA BAGHINO

L’ esperto ornitologo Luca Baghino di LIPU Genova, illusterà le peculiarità canore dei volatili locali, con proiezioni di filmati, fotografie e registrazioni di vocalizzi che ha raccolto durante i suoi anni di osservazione dell’avifauna Ligure .

Siamo abituati a “guardare” la natura ma non altrettanto ad “ascoltarla”; è questo il tema che l’ associazione Pro Natura, in collaborazione con LIPU (lega Italiana Protezione Ucelli) vuole approfondire in questo incontro: i suoni della natura che spesso passano in secondo piano ma che non sono meno importanti o meno interessanti.

Evento completamente gratuito, non occorre prenotazione.

L’evento si svolge nella sala conferenze del Museo di Storia Naturale.

Info su https://www.pro-natura.it/liguria.html

https://www.lipugenova.org/index.asp