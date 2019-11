“I Botanici” live al Cane. Opening act “La Società della Paralisi”

I Botanici

“Una band radicale, che fa del suo essere radicale un punto di apertura verso il mondo, cercando di evitare uno sguardo chiuso su sé stesso”: li ha definiti così Bebo, componente de Lo Stato Sociale e, in questo caso, producer del gruppo.

I Botanici sono Il Ciani, Toni e Gas, e si formano a Benevento nel Gennaio 2015. Esordiscono nello stesso anno con una demo di 3 brani a cui segue la registrazione e pubblicazione del primo disco “Solstizio”. Girano per l’Italia in tour, continuano a scrivere musica, pubblicano una versione Deluxe di “Solstizio” per festeggiarne l’anno di vita e l’esaurimento delle prime 500 copie. Dopo un totale di 70 bellissime date si chiudono in studio.

L’8 ottobre è uscito per Garrincha Dischi il loro secondo disco “Origami”.

Opening act:

ore 21,00

La Società della Paralisi

Il progetto La Società della Paralisi nasce nel settembre 2016 dalle ceneri dei Cheshire Cats. Dopo alcuni mesi di lavoro febbrile la band registra al Circolo Randal il suo primo EP.

Nell’aprile 2018 avviene il primo cambio di formazione: Giulio Garibaldi sostituisce Alessandro Ancarani alla batteria. Con lui la band assume una più forte carica hardcore, ma allo stesso tempo inizia a sperimentare fondendo le proprie basi punk, post-punk e hardcore punk con atmosfere più contemporanee, caratterizzate per un gusto hip-hop mai totalmente celato.

La band appartiene dalla sua nascita al collettivo musicale NoPanic di Sestri Levante.

Trio post-punk originario di Sestri Levante. Vittima di molteplici influenze e di un pensiero critico.

Sabato 16 Novembre 2019

ore 22

al Circolo Arci CANE

in Corso Perrone 22r a Genova Cornigliano