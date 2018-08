I Beoni al Sipario Strappato

Arenzano. I Beoni sono gli ospiti della rassegna La risata strappata al Sipario strappato di Arenzano. Alle 21 sabato 6 giugno propongono Siamo arrivati nel momento sbagliato.

Due comici, due trentenni, alle prese con le difficoltà degli anni della crisi economica. Due giovani cresciuti in un “momento sbagliato” per molte cose tranne che, ovviamente, per farsi una bella risata. In un’irresistibile galleria di situazioni comiche che prendono spunto dall’attualità (ma anche dalla storia), i Beoni ci mostrano quanto c’è di “sbagliato” e grottesco al giorno d’oggi nel mondo che ci circonda. Oltre ai personaggi protagonisti delle ultime edizioni di Zelig (Bear Teddy, l’esploratore visionario capace di costruire una meridiana usando solamente il sole e Rocco Siffredi, e Il Povero Salvatore, vittima dei suoi difetti e delle sue sfortune, da aiutare inviando un bizzarro sms solidale) Andrea Carlini e Alessandro Squillace proporranno personaggi inediti e situazioni comiche nelle quali tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo imbattuti.

Ingresso: intero 12 euro, ridotto 10 euro.