I Beatles incontrano la musica classica al Porto Antico

Genova. “The Beatles In Classics ovvero… quando i Beatles incontrano la musica classica” è un progetto ideato e realizzato da I Reunion, la prima Beatles cover band italiana.

Un nuovo spettacolo innovativo e al contempo ricco di comunicativa basato sugli “Studio years” gli anni cioè in cui i Beatles rinunciarono alle esibizioni dal vivo per dedicarsi al lavoro in studio di registrazione avvalendosi della collaborazione di altri musicisti che, con strumenti classici, arricchirono i dischi della seconda parte della loro carriera.

I Reunion propongono quindi brani mai eseguiti in pubblico con “l’aiuto” di un ensemble classico.

Appuntamento alle 21.30 il 31 luglio in piazza delle Feste. Biglietti (posto in piedi) a 10 euro.

Prevendite:

Disco Club – Via San Vincenzo, 20 – Tel. 010 542422

Storti – Via Fiasella 25 r. – Tel. 010 5452014

Fratelli Gaggero – Via Fossatello, 13 – Tel. 010 2461435

Homi – Piazzetta Tavarone – Tel. 010 4077496

RedHouse – Corso Perrone, 22 r. – Tel. 010 6016376