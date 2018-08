Human, immagini e poesia per “indagare” l’Europa

Genova. Marco Baliani e Lella Costa presentano Human, spettacolo in scena al Politeama Genovese dal 27 al 29 ottobre. Uno spettacolo che non vuole solo far pensare e riflettere, ma che vuole scuotere, turbare, inquietare lo spettatore, senza mancare mai di divertimento e sorrisi.

Human tocca i nodi conflittuali del nostro tempo con la leggerezza del sorriso, le immagini, l’irriducibilità della poesia. Un’ora e quaranta di attualità, di Europa intesa come “sistema occidentale di valori e idee”. Quindi di profughi, di attentati, di muri che si alzano.

Scene e costumi di Antonio Marras, musiche originali di Paolo Fresu con Gianluca Petrella.

Biglietti a partire da 19 euro (15 euro per gli abbonati). Inizio alle 21.00.