Helmut Newton, oltre 200 immagini in mostra a Palazzo Ducale

Genova. La mostra “Helmut Newton. Fotografie. White Women / Sleepless Nights / Big Nudes” presenta, per la prima volta a Genova, oltre 200 immagini di Helmut Newton, uno dei fotografi più importanti e celebrati del Novecento.

Curata da Matthias Harder e Denis Curti e organizzata dalla Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale Genova in collaborazione con Civita e la Fondazione Helmut Newton di Berlino, l’esposizione è frutto di un progetto, nato nel 2011 per volontà di June Newton, vedova del grande fotografo.

La rassegna raccoglie le immagini di White Women, Sleepless Nights e Big Nudes, i primi tre libri di Newton pubblicati alla fine degli anni ‘70, volumi oggi considerati leggendari e gli unici curati dallo stesso Newton.

Nel selezionare le fotografie, Newton mette in sequenza, l’uno accanto all’altro, gli scatti compiuti per committenza con quelli realizzati liberamente per se stesso, costruendo una narrazione in cui la ricerca dello stile e la scoperta del gesto elegante sottendono l’esistenza di una realtà ulteriore, di una vicenda che sta allo spettatore interpretare.

Info: 14 settembre 2016 – 22 gennaio 2017

Sede: Sottoporticato di Palazzo Ducale Genova, Piazza Matteotti, 9

Orari: da martedì a domenica 10-19 e lunedì 14-19; la biglietteria chiude un’ora prima della chiusura. Sabato 24 dicembre 2016 regolare apertura; domenica 25 dicembre 2016 chiuso; lunedì 26 dicembre 2016 aperto dalle 10 alle 19; domenica 1 gennaio 2017 regolare apertura.

Biglietti: comprensivi di audioguida 11 euro.