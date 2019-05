HelloRobot 3D Maker Summer Camp |13-16 anni

Tornano, a grande richiesta, i Summer Camp di programmazione e robotica!

Questo programma si rivolge al ragazzi e ragazze che sognano un futuro da designer o inventori:

MAKER SUMMER CAMP

Impariamo a utilizzare le stampanti 3D per risolvere i problemi di tutti i giorni!

Vogliamo creare una lampada nuova?

Vogliamo creare il portachiavi della nostra squadra di calcio o della nostra band musicale, basta una stampante e tanta creatività per farlo!

Vogliamo creare protesi per aiutare chi ha avuto incidenti o si trova nei paesi falcidiati dalle mine e dalla bombe?

Dai problemi più divertenti a quelli più importanti insegneremo a utilizzare le stampanti 3D ed i software di disegno per dare risposte alle nostre domande!

Inoltre, alla fine del laboratorio, allcuni pezzi stampati saranno donati ai partecipanti.

Certificazioni: alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Il corso si svolge presso Talent Garden, al Parco Scientifico Tecnologico di Genova, raggiungibile con i mezzi pubblici o in auto. Per maggiori info visita: http://genova.talentgarden.org/#where

COME PARTECIPARE

L’iscrizione può avvenire su Eventbrite (seguire le regole di Eventbrite) o con BONIFICO BANCARIO

Su bonifico per un importo di 199€ per i primi 8 iscritti e di 249€ per gli iscritti successivi.

Per pagare con bonifico bancario è necessario inviare una mail a genova@talentgarden.it indicando:

nome e cognome del bambino e titolo del corso. Alla mail inviata seguiranno indicazioni con le coordinate del conto e l’importo da versare.

FAQ

Come posso contattare l’organizzatore per eventuali domande?

Per ulteriori domande scrivi a genova@talentgarden.it

Cosa devo portare con me?

Nulla! E’ tutto incluso!