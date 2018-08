Halloween, tutte le iniziative dei musei genovesi

Al via i festeggiamenti di Halloween in alcuni Musei genovesi: un’occasione all’insegna del brivido, ma soprattutto del divertimento per grandi e bambini. Il programma è ricchissimo:

MUSEI DI NERVI – WOLFSONIANA

Sabato 29 ottobre, ore 15.30 Mostruosamente Belli

Percorso guidato per adulti e bambini alla scoperta delle creature (mostruose) che popolano la Wolfsoniana. In occasione di Halloween si visita la collezione Wolfson e sue peculiarità, soffermandosi su alcune opere. Informazioni e prenotazioni: tel. 010.3231329 biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it

MUSEO DI SANT’AGOSTINO

Sabato 29 ottobre, ore 16 Aspettando Halloween, mostruosamente museo!

Un’occasione per esplorare il museo alla scoperta delle sue creature più mostruosamente divertenti e per creare una pozione in attesa della notte delle streghe. I partecipanti potranno venire mascherati. Laboratorio per genitori e bambini dai 4 ai 10 anni a cura di Coop Zoe e Coop Culture.

Costo: ingresso in Museo e laboratorio: bambini 5 euro, adulti 3 euro. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 29 ottobre

CASTELLO D’ALBERTIS

Lunedì 31 ottobre, ore 19.30 Caccia alla strega della Torre Rotonda

Una serata da brivido aspetta grandi e piccini per un avvincente viaggio alla scoperta del castello e dei suoi passaggi segreti, tra rebus ed indovinelli. A seguire cena a buffet a tema halloween. A cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con Associazione culturale 4Green

Costo: adulti 35 euro, bambini fino a 12 anni 25 euro (comprensivi di ingresso, visita animata, passaggi segreti e cena a tema). Prenotazione obbligatoria allo 010 2723820 – mail castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Mu.MA GALATA – MUSEO DEL MARE

Domenica 30 ottobre, ore 16. Fantasmi del mare all’arrembaggio…!! Il ritorno…

Simpatici fantasmi accolgono e accompagnano i bambini lungo il percorso animandolo in modo gioioso e originale. Attività per bambini dai 5 agli 11 anni Costo: 6 euro. Prenotazione obbligatoria entro la mattina precedente al n. 010 2345655

LANTERNA DI GENOVA

Lunedì 31 ottobre, alle 15 Caccia al tesoro, dolcetto o scherzetto?

Una caccia al tesoro a tema Halloween con enigmi e indovinelli, dove il tesoro sarà il materiale per costruire tutti insieme una mini Lanterna infestata da fantasmi e pipistrelli. Ai bambini in maschera saranno offerte caramelle durante un breve tour “Dolcetto o Scherzetto?”. Prenotazione obbligatoria: didattica@lanternadigenova.it. Costo: 10 euro (6 euro per l’attività e 4 euro per l’ingresso al complesso monumentale a partire dai 6 anni)

Attenzione: per la caccia al tesoro è necessario essere muniti di torcia elettrica.

Mu.MA – MUSEOTEATRO DELLA COMMENDA DI PRE’

Martedì 1° novembre, ore 16. La festa delle stagioni

Le magie e i riti durante le feste e il cambio di stagione. Il benvenuto all’inverno nella notte di Halloween… accompagnati da streghe e fantasmi…! Attività per bambini dai 5 agli 11 anni. Costo: 6 euro. Prenotazione obbligatoria la mattina precedente al n. 010 5573681.

Ma gli eventi in città cominciano già venerdì 28 ottobre con “Il lungo weekend del mistero”, che promette di portare tra le piazze e i vicoli di Genova la risposta locale ad Halloween.

Il sottotitolo della manifestazione, “Fantasmi vuoi dei Paesi tuoi”, allude a un’origine tutta genovese o ligure delle tematiche che animeranno i tre giorni di festa. Diversi gli Enti cittadini, che hanno aderito all’iniziativa, tra questi Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Porto Antico SPA, Lanterna, coadiuvati dal volontariato delle associazioni culturali coinvolte.

La manifestazione prende il via con “I Fantasmi della Torre Grimaldina” prosegue con “I fantasmi della Lanterna” e la “Mostruosa Caccia al Tesoro” per bambini al Porto Antico, per terminare con il consueto appuntamento con il “Ghost Tour di Genova”.

Ogni iniziativa (tutte gratuite tranne quella alla Lanterna), ha le sue modalità di partecipazione, specificate nel seguente programma:

Torre Grimaldina (Palazzo Ducale) venerdì 28 Ottobre dalle ore 16 alle ore 20 “I Fantasmi della Torre Grimaldina e Altre Storie” nei racconti di Genova Stregata.

Leggende, aneddoti, racconti e curiosità di Palazzo Ducale e dintorni, Raccontati dall’esperto specializzato in leggende Marco Alex Pepè (autore de Libro Genova Stregata) e dalle guide turistiche Paola Pettinotti e Roberta Mazucco e Alessandro Ravera.

Le narrazioni sono animate da: Gruppo Teatrale Les Sorcieres de l’amour burlesque, Gruppo Storico Compagnia dei Gatteschi, Graziella Martinoli, Milena Medicina, Franco Albanese, Gabrio Morgia, Francesco Pittaluga E tanti altri ospiti. Partecipazione Gratuita fino ad esaurimento posti (solo 120). Prenotazione obbligatoria a: fondazioneamon@live.it

Lanterna di Genova, sabato 29 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 “I Fantasmi della Lanterna e del Mare”

Percorso animato tra leggenda, storia e fantasia nel parco di uno tra i Fari più alti del Mondo. Storie di spiriti erranti che solcano i mari o di avvenenti Streghe che imperterrite cercano di sedurre ingenui marinai. Tantissimi i “fantasmi” che si aggireranno per il faro: il nobile , il costruttore della Lanterna, Gian Luigi Fieschi Si scopriranno gli incantesimi segreti, pronunciati dalle streghe per salvare l’imbarcazione da una tremenda tempesta e si conoscierà la storia di Pacciugo e Pacciuga le cui effige sono custodite presso il Santuario della Madonna di Coronata e ancora si potrà sperimentare il magico influsso dei tamburelli che i suonatori di pizzica e taranta utilizzavano per esorcizzare indemoniati e tarantolati. Daranno vita ai fantasmi della Lanterna: Compagnia Teatrale La Pinguicola, Le Danze della Storia de Gruppo Storico I Gatteschi e Compagnia dei Viandanti, Compagnia Teatrale L’Amour Burlesque, Gruppo Storico Sextum, Circolo Culturale Fondazione Amon, Explora Genova, Gruppo Folcloristico I Kalimba, Amici della Lanterna, Fondazione Labò. Accompagnatori: Paola Pettinotti, Marco Alex Pepè, Alessandro Ravera. Organizzazione Fondazione Labò e Associazione Amici della Lanterna – Coordinamento artistico: Circolo Culturale Fondazione Amon. Ingresso 12 euro, bambini fino a 8 anni gratis (posti limitati). Prenotazione Obbligatoria: fondazioneamon@live.it. Partenze alle ore 17.00 – 17.15 – 17,30 – 17.45 (le partenze potrebbero subire 10 minuti di ritardo per motivi tecnici).

Porto Antico Calata Falcone Borsellino domenica 30 dalle ore 14 “La Mostruosa Caccia al Tesoro”

Organizzazione della Porto Antico di Genova. Per Informazioni e iscrizioni consultare il sito: http://www.portoantico.it/2016/ritorna-la-mostruosa-caccia-al-tesoro-di-halloween/