Halloween latino al Caribe Club

Genova. Giovedì 31 ottobre 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22.30, appuntamento speciale per festeggiare una delle feste più divertenti dell’anno: Halloween.

Nella sala Caribe la serata inizia alle 19.30 con apericena dai sapori sudamericani, a seguire si balla con la musica di Christian Megamix. Nella sala kizomba alla console dj Chris e il gruppo Quiero Kizomba per ballare fino a notte fonda sulle note delle migliori kizomba di sempre.

Infiine, nella sala Superba Mambo si balla con la musica in vinile del duo dj Erick La Voz e Mister dj Massimo, direttamente dall’Olanda. Inoltre, ci sarà lo spettacolo di Daniel Lopez y su Bandoleros e di Sara Leto. Il pubblico è invitato a travestirsi in modo terrificante: a fine serata si terrà la premiazione del costume di Halloween più spaventoso presente in pista.

Info e prenotazioni: 335207103.