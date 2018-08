Genova. La nuova edizione di Grease interpretata dalla Compagnia della Rancia celebra 18 anni di successi per uno dei musical più famosi in Italia e nel mondo, che non passa mai di moda.

Oltre 1,5 milioni di spettatori in Italia per il “musical dei record” che, sotto la regia di Saverio Marconi, sale sul palco del Politeama Genovese per tre serate di puro spettacolo.

Inizio ore 21, biglietti da 20 euro.