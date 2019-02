Grandi successi e buon cibo a Cornigliano

Sabato 16 Marzo, presso il Circolo Uguaglianza di via Nino Cervetto 3, a Genova Cornigliano, Angelo Tocci e Lillo Lovecchio, musicisti noti nel territorio genovese, ripercorreranno alcuni grandi successi della musica italiana e straniera dagli anni 60 ad oggi.

Le loro chitarre viaggeranno sulle note dei brani di grandi artisti come Lucio Battisti, Cranberries, Fabrizio De André, Bob Bylan, Luigi Tenco, Amy Winehouse, Rolling Stones e molti altri. Inoltre, Angelo Tocci presenterà due suoi brani inediti.

Alla voce si alterneranno Gina Sorgonà, front – woman della Super Disco Band, Stephanie Niceforo, finalista al concorso di Castrocaro nel 2017, Gloria Bossi, nuova promettente cantante genovese e Marco Piras, attore e regista della neonata compagnia teatrale Chez Thésse, attualmente in tournée per i teatri di Genova con lo spettacolo Talking about.

Il concerto è abbinato ad una cena, con un menù appositamente studiato per la serata e che soddisferà anche i palati dei più golosi.

L’ingresso alla serata, che comprende cena e musica live, è di 16 euro.

Ingresso ore 20.

Per info e prenotazioni: 347 3751325