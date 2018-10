Gonzalo Bergara Quintet presenta \"Django Meets Piazzolla\" Tour 2018

GONZALO BERGARA QUINTET

Presents

DJANGO MEETS PIAZZOLLA TOUR 2018

Gonzalo Bergara musicista e compositore Argentino arriva in Europa con un nuovo progetto musicale, ideato e organizzato da Natascia Perrini Project Tour Manager residente a Londra.

Due Culture, Due stili musicali e due modi differenti di esprimere la propria musica.

Django Reinhardt: le radici del Gypsy Jazz – Astor Piazzolla: il Rivoluzionario del Tango

Icone mondiali amate da tutte le generazioni!

Esperienza musicale esclusiva in cui il Talento di Gonzalo Bergara prende i suoni dell’Hot Club Gypsy Jazz del legendario Django Reinhardt e li miscela con i suoni intensi e decisi del Rivoluzionario del Tango, Astor Piazzolla.

Composizioni Originali e Nuovi arrangiamenti sono il risultato di uno stile unico dall’impeccabile interpretazione.

Gonzalo Bergara tra i più talentuosi e influenti musicisti della scena mondiale del Jazz, è stato considerato dalla critica francese come una delle “cose migliori accaduta al Jazz negli ultimi dieci anni”.

Artisticamente mozzafiato, “Deep & Wild” Gonzalo Bergara con la sua musica ha conquistato Argentina e Stati Uniti e si sta preparando per conquistare anche l’Europa in cui è già molto conosciuto dagli amanti del Gypsy Jazz.

Il quintetto per il tour “Django Meets Piazzolla” è composto da:

Gonzalo Bergara – Lead Guitar

Andrea Todesco – Chitarra Ritmica

Matt Holborn – Violino

Pete Thomas – Contrabasso

Maximiliano Bergara – Cajon