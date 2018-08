Godano e Palconudo inaugurano la stagione della Claque

Genova. Sabato 17 ottobre parte l’ottava stagione de La Claque in agorà a tenere a battesimo l’ottava stagione sarà Cristiano Godano, la voce dei Marlene Kuntz che salirà sul palco alle ore 22 insieme ai Palconudo per presentare Canzoni erotiche per poesie romantiche.

La band Palconudo dopo l’uscita del terzo album “operatori scolastici ” si prepara a giocare a modo suo con le infinite declinazione poetiche e musicali della dedica amorosa …un viaggio altalenante che può condurre il pubblico tra un sonetto inglese del ‘600 e un blues demoniaco e lacerante dei nostri tempi. Canzoni e poesie attinte dal repertorio della band ma anche rubate e poi danzate, mimate, recitate dai vari ospiti.

Il “secondo tempo del film” è affidato appunto a un ospite prezioso. A cimentarsi con questi temi sarà Cristiano Godano (fondatore e cantante dei Marlene Kuntz) che ci regala un viaggio intimo ed assolutamente interattivo con il pubblico in sala, viaggio che intraprende scegliendo di portare con sé “soltanto” materiali scelti dal proprio percorso letterario ed una fedele chitarra acustica…

Biglietti: 10 euro