Goa Boa Festival, a Genova il ventennale dal 6 all’11 luglio

Genova. Tutto pronto per il Goa Boa Festival, edizione numero 20. Anche quest’anno la location è l’arena del mare del Porto Antico di Genova. Il programma delle varie giornate è definito. I biglietti costano da 10 a 20 euro, a seconda della serata, in forma ridotta “Early Bird” disponibile fino a esaurimento.

GIOVEDI 6

Smokey Joe & the Kid

(unica data italiana)

Free shot

The Sweet Life Society Soundsystem and swing circus

VENERDí 7

Sfera Ebbasta

Dark Polo Gang

Nadia Rose (unica data italiana)

Tedua

Sku

Cerbero Grosz

SABATO 8

Samuel

Canova

Era Serenase

Teta Mona

Bruno Belissimo

Sonny Willa

DOMENICA 9

Ghali

Pop X

Mykki Blanco (unica data italiana)

Carl Brave x Franco 126

Gazzelle

Cromo

LUNEDI 10

Dubioza Kolektiv

Tonino Carotone

Cartabianca

Wrong Side

MARTEDI 11

Ky Mani Marley (prima data tour europeo)

Luciano

Sugar Cane Experience

Dj Lock

Sensistar.