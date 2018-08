Gli scketch dei fratelli Marx a Sestri Levante: “Legali da legare”

Sestri Levante. Legali da legare è in scena venerdì 1 settembre alle 21.30 all’arena Conchiglia. Si tratta di quattro show radiofonici dei fratelli Marx. Ingresso libero.

Una radio d’epoca gracchiante e tante gag fanno da coreografia agli sketch esilaranti ispirati alle comiche radiofoniche di cui, tra il 1932 e il 1933, furono protagonisti Groucho e Chico Marx.

La trasposizione teatrale e la regia sono di Tommaso Benvenuti. Coreografie di Ilvia Carpi.

Un umorismo anarchico e surreale, tanto sferzante quanto sopra le righe, con cui i famosi e amati fratelli Marx hanno bersagliato l’uomo, la società e tutte le sue ipocrisie.

Sul palco gli attori dell’associazione Kaleidofuochi, un gruppo di appassionati che, da anni, si adoperano per tenere vivo lo spirito del teatro attraverso laboratori e gruppi di studio sostenuti da professionisti del settore.

Il regista Tommaso Benvenuti si diploma al Teatro stabile di Genova nel 2004.

Lavora assieme ai registi Marco Sciaccaluga, Juri Ferrini, Albero Giusta. Ha lavorato anche per il teatro stabile delle Marche per le regie di Marinella Anaclerio, Giampiero Solari e Tommaso Paolucci.

Nel 2007 vince il premio Agis alla Biennale Teatro di Venezia. Lavora in vari spettacoli di Commedia dell’Arte e collabora con le compagnie: Pentakin, Nim e Vicolo Corto nell’allestimento di rassegne di teatro contemporaneo.

Regista di spettacoli per la rassegna di Mise en Espace del teatro Stabile di Genova , attualmente cura la regia per TeatroTilt di spettacoli per le scuole.