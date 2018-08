Gli archi latinoamericani chiudono la stagione della Gog

Genova. La stagione 2017-2018 della Gog si conclude con il recital del Cuarteto Latinoamericano con un programma che pone a confronto l’arte quartettistica di Brahms, concepita soltanto all’età di quarant’anni, con quella di due autori contemporanei, l’americano Daniel Strong Godfrey e il cubano Leo Brouwer.

Formato dai tre fratelli Saúl, Arón e Alvaro Bitrán e dal violista Javier Montiel, il Cuarteto Latinoamericano è riconosciuto a livello internazionale come il più autorevole interprete della musica latinoamericana contemporanea vantando più di 200 composizioni per quartetto d’archi di ogni tempo in repertorio.

Il programma, nel dettaglio, prevede Daniel Strong Godfrey (String Quartet n. 2), Leo Brouwer (String Quartet n. 3) e Johannes Brahms (Quartetto per archi in la minore op. 51 n. 2).

Inizio alle 21, biglietti da 26,50 euro.