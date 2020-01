Giovedì Live@ Le Clab con The Vintage Duet

Coktails, Aperitivi & Cene accompagnati dai Vintage Duet con la loro proposta di grandi classici della musica ri- arrangiati in chiave semi acustica senza limite di genere e/o autore.

John Lennon, Creedence Clearwater Revival, Bee Gees, Lou Reed, Dylan,Cash, The Doors, David Bowie, Pink Floyd e molti altri ancora, con il solo ausilio di chitarra acustica, basso e mini drum kit. Tutto rigorasamente “live”

Vintate Duet :

Matteo Nocco – Chitarra Acustica, Loop station, Ukulele, Voce.

per INFO e /o prenotazioni 010 868 1474