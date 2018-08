GiostraCarnevale Estivo “Favolando”

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita (molte di più in realtà!), ha sentito pronunciare da genitori, nonni, insegnanti il celebre “C’era una volta…” Tutti! Favole, fiabe, storie e racconti fanno parte della nostra vita perché, prima o dopo, l’hanno in qualche modo segnata.

Principesse, maghi, streghe, fate, ma anche eroi ed eroine, portentosi animali, folletti e gnomi , gatti parlanti e conigli in panciotto ci hanno fatto, e tuttora ci fanno, ridere e piangere, emozionare e impaurire! I racconti di fiabe e favole sono la porta della fantasia, lo straordinario mezzo per raggiungere gli infiniti mondi dell’immaginazione, dove tutto è possibile così come il suo contrario, dove basta lasciarsi andare per poter vivere migliaia di vite, percorrere milioni di strade e così, come diceva Gianni Rodari, conoscere il mondo.

E chi meglio dei bambini può fare da guida in questo mondo meraviglioso e fantastico ad adulti troppo spesso presi dalla fretta e che della fantasia e dell’immaginazione devono e vogliono riappropiarsi?

Da qui muove l’idea di dedicare la nona edizione del GIOSTRACARNEVALE ESTIVO, organizzato dall’APS Giostra della Fantasia ASD in collaborazione con la omonima Cooperativa, proprio alle fiabe e alle favole, ai loro personaggi e ai temi che sviluppano.

Venerdì 20 luglio, al mattino, a partire dalle ore 10, centinai di bambini e i ragazzi, dai 3 ai 17 anni, dei centri estivi gestiti dalla Giostra della Fantasia e di centri estivi ospiti: Virtus Sestri, il Centro Nuoto Sestri, Lago Figoi e lo Sguazzo club, faranno sfilare lungo via Sestri i personaggi e le storie a loro più cari, quelli che, nelle ultime settimane, hanno scelto e approfondito, fino ad arrivare alla elaborazione di costumi a tema tutti pensati e realizzati dai bambini stessi con l’aiuto e il coordinamento degli educatori. La sfilata, esuberante di colori, sarà accompagnata dalla musica festosa della Filarmonica Sestrese che, come ogni anno, curerà la “colonna sonora “ dell’evento, arricchendolo di gioia.

“Abbiamo voluto dare grande spazio alla fantasia dei bambini, alla loro incredibile capacità di accogliere ed elaborare tematiche importanti quali l’amicizia, la lealtà, l’amore, la giustizia, il coraggio, la generosità e altre ancora, tematiche che le fiabe e le favole veicolano sempre in modo originale, intelligente e accattivante, senza mai però togliere spazio al pensiero critico di ciascuno anzi, piuttosto, stimolandolo e agevolandolo” racconta Linda Monaco, presidente dell’APS La Giostra della Fantasia ASD.

“Ogni centro estivo ha scelto una storia e quindi un tema e li ha “utilizzati” come materiale per i laboratori che hanno preceduto il Giostracarnevale. I bambini e i ragazzi, insieme ai loro educatori, hanno parlato di queste storie, si sono confrontati sui temi che contengono, hanno deciso come rappresentarli e mostrarli agli altri” Continua a raccontare Ilaria Danti Presidente della Cooperativa La Giostra della Fantasia“Favole e fiabe possono essere un ottimo strumento anche per raccontare se stessi…”.

Nel pomeriggio i vari centri si esibiranno in Piazza Tazzoli di fronte ad una giuria di eccellenza composta da rappresentanti del Comune di Genova: l’assessore alla cultura ed il turismo Elisa Serafini e la consigliera comunale Cristina Lodi; i presidenti del Municipio Medio Ponente e Municipio Ponente: Mario Bianchi e Claudio Chiarotti e ancora rappresentanti del Distretto Sociale, della scuola e formazione, le associazioni territoriali e i Civ.

Tutti insieme “giudicheranno” le varie performances nel consueto modo gioioso ed inclusivo tipico di questo evento.

L’evento giunto alla sua 9’ edizione è patrocinato dal Municipio Medio Ponente ed è una manifestazione L.E.T.