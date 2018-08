Giorno della Memoria: Conferenza-dibattito con gli studenti

In occasione del Giorno della Memoria 2018, l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea ha promosso e organizzato la “Conferenza-dibattito con gli studenti”, incontro con le classi IV e V degli Istituti superiori di Genova che si svolgerà giovedì 8 febbraio nell’Aula magna dell’Istituto nautico “San Giorgio” alle ore 9.30. Interverranno Marcello Flores, “La Grande Guerra e il contesto che generò i totalitarismi” (Università di Siena), Giovanni Gozzini, “1935-1938. Le leggi di Norimberga e le leggi per la difesa della razza: natura ed epilogo dell’ideologia nazista e fascista” (Università di Siena) e Alessandro Cavalli, “Populismi, sovranismi e nuovi fascismi nell’Europa contemporanea” (Università di Pavia).

Presiederà il segretario generale ILSREC Rosaria Pagano.

L’iniziativa fa parte del programma di didattica, formazione e aggiornamento, rivolto al mondo della scuola di ogni ordine e grado, che, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria e l’Università degli studi di Genova, l’Istituto sviluppa annualmente nella consapevolezza che la comprensione della storia costituisca un elemento determinante per la formazione della coscienza civile.