Giorno della Memoria 2019 Presentazione del numero speciale di “Storia e memoria” e del dvd

Martedì 22 gennaio, nell’ambito delle iniziative promosse dall’ILSREC “R. Ricci” per il “Giorno della Memoria” 2019, nella Sala Consiliare di Palazzo Doria Spinola (ore 17.00), verrà presentato agli studenti liguri e alla cittadinanza il numero speciale di “Storia e memoria”, il semestrale dell’Istituto, interamente dedicato all’ottantesimo anniversario dell’emanazione delle leggi razziali. Il numero, aperto dalla testimonianza resa dalla senatrice a vita Liliana Segre al Teatro Carlo Felice il 9 ottobre scorso e da altre testimonianze e saggi sulla Shoah, con relativo, corredato dvd, sarà inviato a tutte le scuole della nostra regione in occasione del “27 Gennaio”.

Sul tema della Memoria si impernierà la riflessione dell’incontro: dalle parole di ammonimento di Liliana Segre sulla necessità di mantenere sempre sveglia la coscienza civile su quella terribile pagina di storia alla responsabilità civile, odierna, di vigilare sulle minacce che incombono sullo scenario del continente europeo.

Non a caso, quindi, e in ottemperanza ai propri doveri statutari, l’Istituto illustrerà anche l’iniziativa “Memoria storica, Cittadinanza, Innovazione civica. Progetto per le nuove generazioni”, promossa da ILSREC “Raimondo Ricci”, in collaborazione con MIUR-Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Dipartimento di Scienze politiche-Università degli studi di Genova, Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Gioventù federalista europea di Genova, Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, con il sostegno di Compagnia di San Paolo.

Programma

22 gennaio, ore 17.00

1938-2018. 80° dell’emanazione delle leggi razziali.

Presentazione del numero speciale della rivista “Storia e memoria” e del dvd

Testimonianze, saggi, riflessioni.

Palazzo Doria Spinola, Sala consiliare della Città Metropolitana

Presentazione di Giacomo Ronzitti, presidente ILSREC “R. Ricci”

Interventi di Carlo Brusco, già magistrato di Corte di Cassazione, Paolo Battifora, coordinatore scientifico ILSREC “R. Ricci”, Chiara Dogliotti, ricercatrice dell’Università di Pisa e membro del comitato scientifico ILSREC “R. Ricci”.