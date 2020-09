Giornate Europee del patrimonio, la Compagnia Italiana di Teatro e Danza protagonista sabato 26 e domenica 27 settembre a Castello d’Albertis con le lezioni di danze storiche

Castello d’Albertis a Genova, in occasione delle giornate Europee del Patrimonio, ha invitato la Compagnia Italiana di Teatro e Danza ad allietare con le danze Ottocentesche i visitatori che si prenoteranno per la visita guidata. Compagnia Italiana Teatro e Danza torna cosi’ a animare palazzi e piazze di Genova con i balli storici, nel rispetto delle norme antiCovid. Valzer e reel scozzesi, polke e le celebri mazurke danzate secondo manuali d’epoca ma riadattate per favorire il distanziamento tra ballerini saranno i protagonisti a Castello d’Albertis dove, sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 15 in poi, i danzatori della la Compagnia diretta dalla maestra e ballerina professionista Livia Ghizzoni si esibiranno in abito storico per animare il castello durante le visite guidate. Inizia così, per la Compagnia, l’anno dei balli e delle esibizioni e la ripresa dell’anno di lezioni di danze storiche dove chiunque, giovani e meno giovani, potranno imparare le antiche coreografie della Buona Società ottocentesca e il galateo che, nell’Ottocento, era necessario durante le feste e i thè danzanti. Per info e prenotazioni: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it