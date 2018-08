Una giornata particolare: Scarpati e Scolarino nei panni di Mastroianni e Loren

Genova. Giulio Scarpati e Valeria Scolarino interpretano Una giornata particolare: il film capolavoro di Ettore Scola del 1977 con Sophia Loren e Marcello Mastroianni diventa uno spettacolo teatrale.

Due storie umane che si incontrano in uno spazio comune in cui sono “obbligati” a restare prigionieri. Fuori il mondo, la Storia, di cui arriva l’eco dalla radio. Un grande evento che fa da sfondo a due piccole storie personali, in una giornata che sarà particolare per tutti: per Gabriele, per Antonietta, per la sua famiglia che si reca alla parata, per gli italiani che festeggiano l’incontro tra Mussolini e Hitler, senza sapere quanto fatale sarà per i destini del Paese.

Inizio alle 21, biglietti da 25 euro.