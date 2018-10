Giornata FAI d’Autunno alla scoperta delle “Meraviglie del Genovesato”

Domenica 14 ottobre torna la Giornata FAI d’Autunno, quest’anno alla scoperta delle “Meraviglie del Genovesato: itinerario storico-artistico a San Cipriano di Serra Riccò”. Un percorso ideale proposto da FAI Giovani Genova in collaborazione con il Comune di Serra Riccò per riscoprire una valle ricca di storia, arte e tradizioni, che ha costituito un territorio strategico per la Repubblica di Genova, attraverso l’apertura al pubblico di quattro dei principali monumenti.

L’itinerario partirà dalla Chiesa parrocchiale dei SS. Cornelio e Cipriano, databile secondo la tradizione al IX secolo, dove sarà possibile ammirare il grande polittico raffigurante “I Santi Cornelio e Cipriano”, realizzato intorno al 1545 da Giovanni Cambiaso e dal giovane e noto figlio Luca.

Da qui si proseguirà al Castello Parodi, edificio in stile neomedievale che domina le valli del Secca e del Verde, fino al Monastero della Santissima Annunziata e Incarnazione, che ospita le Monache Annunziate Celesti, dette anche Monache Turchine per via del colore del mantello, ordine religioso fondato dalla genovese Beata Giovanna Maria Vittoria de Fornari Strata (1562-1617).

Ultima tappa la Cappella di San Michele di Castrofino, che alle 16 ospiterà il concerto per pianoforte sulle musiche di Luca Brignole.

La Giornata FAI d’Autunno, evento nazionale realizzato dai Gruppi FAI Giovani a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia” attiva fino al 31 ottobre, sarà l’occasione per soffermare lo sguardo sulle bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle aperture speciali proposti dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in 250 città italiane.

Da nord a sud della Penisola l’invito è quello di lasciarsi sorprendere dalla ricchezza del patrimonio diffuso italiano, scoprendo 660 luoghi in tutte le regioni. Per l’occasione, 3.800 giovani volontari accompagneranno gli italiani lungo 150 itinerari a tema, da percorrere liberamente, che vedranno l’apertura di luoghi insoliti – palazzi, chiese, castelli, aree archeologiche, giardini, architetture industriali, botteghe artigiane, musei, fari ma anche interi quartieri e borghi – raccontati con lo spirito entusiasta che caratterizza i giovani.

PROGRAMMA DELLE VISITE

Chiesa parrocchiale dei SS. Cornelio e Cipriano

Dalle 11.30 alle 15.30, ultimo ingresso alle 16.00

Castello Parodi

Dalle 10.30 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30

Monastero della Santissima Annunziata e Incarnazione

Dalle 10.30 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30

Ingresso riservato agli iscritti FAI

Cappella di San Michele di Castrofino

Dalle 10.30 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30

Contributo suggerito a partire da 3 €. Per evitare problemi di traffico il Comune di Serra Riccò metterà a disposizione 2 navette che ogni 30 minuti circa e per tutta la giornata accompagneranno volontari e visitatori dalla stazione ferroviaria di Pontedecimo a piazza san Cipriano. Sarà possibile iscriversi al FAI presso tutti i beni aperti.