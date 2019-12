Giornata dei nonni e nipoti al Winter Park con sconti speciali

Dopo la Giornata contro la violenza sulle donne di venerdì 13 dicembre, proseguono gli eventi collaterali del Winter Park in piazzale Kennedy. Lunedì 16 dicembre, dalle 15.30 alle 19 e dalle 21 alle 24, è in programma la Giornata dei Nonni e dei Nipoti, con sconti a discrezione del singolo operatore riservati ai nonni che accompagnano il proprio nipote in ogni attrazione del Winter Park.

Più di 100 anni di storia, 135 attrazioni e 11 eventi collaterali, per 44 giorni di adrenalina e divertimento per grandi e piccini. «Dopo le 200mila presenze dell’anno scorso – racconta Mattia Gutris, portavoce del giovane staff di organizzatore del Winter Park – riportiamo in piazzale Kennedy un’eccellenza dello spettacolo viaggiante europeo, simbolo del Natale della Superba». Festa e svago, ma anche cultura e aggregazione. «Come per l’edizione precedente, che ci ha visto prendere in mano le redini del Winter Park, abbiamo scommesso sempre di più sulla sinergia con le altre realtà presenti sul territorio come Palazzo Ducale, Save The Children e il Centro Antiviolenza Mascherona». Tra le novità principali del luna park mobile più grande d’Europa, che riporta il Natale in piazzale Kennedy fino al 12 gennaio, anche il nuovo ottovolante “Silver Mine”, rollercoaster di ultimissima generazione mai visto prima in Liguria e perfetto per i più intrepidi.

Il Winter Park è aperto, salvo imprevisti metereologici, fino a domenica 12 gennaio 2020 dalle 15.30 alle 19 e dalle 21 alle 23.30 nei giorni feriali e dalle 10 alle 00.00 nei giorni festivi.