Mercoledì 11 luglio parte “Giochi d’Estate Basko Arena”, tre serate all’insegna del divertimento con protagoniste le associazioni no profit, pronte a sfidarsi in giochi di abilità legati al tema della spesa. Presentatore della manifestazione, ideata da Basko, Daniele Raco, stand up comedian savonese che in venticinque anni di carriera ha messo in scena diverse esibizioni dal vivo nel mondo del cabaret e partecipato a diversi format televisivi.

Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni delle manifestazioni estive, non mancherà la musica: gli UKE Swing accompagneranno i contest con commenti musicali e coinvolgeranno il pubblico a fine serata con musica swing e danza acrobatica. A chiusura del ciclo di eventi il concerto di Paola Turci, grande artista del panorama musicale italiano, che in seguito al grande successo del suo tour teatrale è tornata ad esibirsi live dallo scorso maggio con “Il secondo cuore tour”. In occasione dei Giochi farà tappa a Genova Molassana mercoledì 1 agosto.

“Queste serate sono ormai diventate una tradizione per Basko. Nascono dal nostro desiderio di avvicinarci alle persone e avere un ruolo attivo sul territorio – commenta il direttore Giovanni D’Alessandro – Nel corso degli anni abbiamo portato avanti un percorso volto a dare sempre più spazio ai nostri clienti. Questa edizione vuole fare un passo in più in quanto si differenzia dalle precedenti per la sua visione di solidarietà, che è uno degli elementi che ci avvicina al territorio e vedrà coinvolte le associazioni no profit, per dar loro visibilità e sostegno.

L’intento è regalare al nostro pubblico serate di intrattenimento ma anche di sostenere le associazioni benefiche, sociali e ricreative che parteciperanno alle sfide. Saranno serate ad alto grado di coinvolgimento che vedranno protagonisti gli stessi cittadini, organizzate con la volontà di dare un insolito ma concreto contributo alla vivibilità e al tessuto sociale dei quartieri dove siamo presenti”.

Gli appuntamenti avranno inizio l’11 luglio (Bolzaneto) per proseguire il 18 e il 25 luglio (San Salvatore di Cogorno e Diano Castello) e concludersi l’1 agosto (Molassana) con il concerto finale di Paola Turci.

In occasione di ogni serata verranno coinvolte associazioni del territorio di riferimento che dovranno cimentarsi in una serie di giochi di abilità interamente dedicati al momento della spesa. Daniele Raco condurrà i giochi trasformando in momenti di irresistibile comicità le diverse fasi del gioco, chiamando il pubblico a commentare e partecipare, aiutato dalle note degli UKE Swing. Ogni squadra sarà formata da quattro giocatori e a ciascun partecipante verrà consegnato un pacco dono di prodotti alimentari. In palio per la squadra vincente di ogni serata una donazione di 500 € che le associazioni vincitrici potranno investire nell’acquisto di attrezzature utili alla propria struttura.

Al pubblico presente saranno distribuiti buoni e omaggi, messi a disposizione dei numerosi sponsor di alto profilo che, anche quest’anno, hanno deciso di sostenere le finalità della manifestazione. Dall’apertura del village saranno presenti animatori per intrattenere i più piccoli.