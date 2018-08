Giardini Cavagnaro, piastra Genova Est, Louis Lunari sonorizza spritz party dei Figgi do Zena

venerdì (6-7-18), all’apertura della due-giorni della Festa dei Figgi Do Zena (Giardini Cavagnaro, Piastra Genova Est), Louis Lunari, in rappresentanza dei Sunset Boys e di Un Cuore Grande Così, sonorizza lo spritz party dalle 18 alle 19.30. Saranno disponibili “ad personam”, per chi ne volesse avere una, copie della ristampa del cd “Un Cuore Grande Così”, realizzato dai Sunset Boys a sostegno appunto di UCGC. Il cd, esposto al Museo del Genoa, è stato pure consegnato, su sua richiesta, a Jack Savoretti, e la canzone omonima che dà il titolo al cd ri-trasmessa al Ferraris prima dell’ultimo match Genoa Torino. Louis Lunari dedica la ristampa del cd al suo migliore amico, Massimo Margherita, che per tutti era Mao il Vecchio Ultrà di Rivarolo, scomparso in un incidente il 9 gennaio 2015. Ore 19.30 apertura stand “street food” (info 3480590423), poi dalle 20.30 superconcerto con la Vasco Live Rock Show Band. Sabato (7-7-18) ancora spritz party e stand street food, quindi alle 21 il grande cabaret del geniale comico genovese Enzo Paci