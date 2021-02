“Gershwin on Air”: il contrabbassista Massimiliano Rolff in concerto

Genova. Nell’ambito della rassegna “Count Basie Jazz Restart”, ideata dall’inesauribile volontà del jazz club, venerdì 5 febbraio alle ore 22 su YouTube sarà di scena il concerto di Massimiliano Rolff “Gershwin on Air”.

Lo stallo creativo della scena musicale mondiale vessata dalla pandemia non scoraggia il contrabbassista e compositore ligure, che dopo il suo ultimo concerto tenutosi a Barcellona l’1 marzo 2020, ha dovuto far fronte, come tutti i musicisti, ad una situazione inedita e contraddistinta dalla totale assenza di musica dal vivo. Durante i lunghi mesi lontano dai palcoscenici dei jazz club e dei festival Rolff concepisce questo nuovo lavoro dedicato alla musica di George Gershwin.

“È un periodo complicato per la musica, non si sa che cosa succederà quando tutto questo sarà finito e quando e se si tornerà ad una presunta normalità – afferma lui stesso – Con ogni probabilità la scena musicale, in particolare quella della musica dal vivo, sarà molto cambiata e noi musicisti dovremo stare all’erta, per capire come muoverci in quel nuovo territorio”.

Lo straordinario mondo musicale di George Gershwin affiora, ci accarezza, ci stupisce e infine ci travolge nell’unicità di questo concerto in cui Rolff plasma in una scrittura contemporanea le canzoni, i musical, il jazz, e il sound orchestrale che hanno fatto della musica di Gershwin il pilastro su cui è edificato il sound americano. Massimiliano Rolff, contrabbassista puntuale e attento compositore, guida la sua nuova avventura musicale che ha scelto di condividere con due straordinari talenti del jazz italiano: il giovane pianista ligure Tommaso Perazzo e il batterista campano Antonio Fusco.

Un trio italiano bloccato in Italia dalla pandemia e dichiaratamente di respiro internazionale, in cui i musicisti scoprono un’intesa sorprendente attraverso i momenti musicali salienti dell’opera “Porgy and Bess” e una serie, a dir poco, micidiale di meravigliose canzoni tutte a firma George and Ira Gershwin, che presto vedranno la luce in un nuovo album, l’ottavo a firma di Rolff. La melodia resta l’indiscussa protagonista di questo concerto in cui interplay, immaginifiche atmosfere, anima e swing si svelano in un susseguirsi di vibranti improvvisazioni.