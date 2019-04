Genovamineralshow

Le meraviglie della terra in esposizione a Genova : si terrà dal 27 al 28 aprile 2019 la 17° edizione della mostra di minerali fossili e pietre tagliate a Genova. nella splendida cornice dei magazzini del Cotone. ll visitatore della mostra ha perciò l’opportunità di ammirare e poter scegliere tra le più aggiornate e qualificate novità mineralogiche del panorama mondiale, però con particolare attenzione alla mineralogia italiana e ligure in particolare. Completano l’offerta della mostra gemme e bijoux di alta qualità, gioielleria, fossili, materiale ed attrezzature di supporto per mineralogia, libri e riviste del mondo mineralogico, conchiglie da collezione. La mostra si colloca nella splendida cornice del porto antico di Genova, nei magazzini del cotone, una struttura portuale completamente rinnovata e messa a disposizione per convegni e manifestazioni di alto livello.A pochi metri dai magazzini del cotone è disponibile un ampio parcheggio coperto multipiano, risolvendo così ogni problematica relativa al parcheggi ; la mostra è facilmente accessibile anche via treno, trovandosi a poche centinaia di metri dalla stazione principe di Genova