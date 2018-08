A Genova torna lo Street Food Festival

Arriva a Genova lo Street Food Festival organizzato dall’Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Nella splendida cornice dei Giardini di Stazione Brignole, dal 17 al 19 marzo, 3 giorni di “cibo da strada” con espositori selezionati e che rappresentano la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane.

Si potranno così gustare: la focaccia umbra con il prosciutto crudo, hamburger di fassona, la polenta concia, il lampredotto toscano, fritto misto di pesce, pasta artigianale, le polpette di fassone, la porchetta di Ariccia, le olive ascolane dop, le bombette alla brace, la puccia salentina, il porceddu sardo ed alcune specialità thailandesi.

Non possono comunque mancare i “classici” del cibo da strada come la griliata di carne, gli hamburger di angus con le patatine, gli arrosticini e le pannocchie alla brace, la classica farinata e la focaccia al formaggio, il gnocco fritto, la piadina romagnola e le prelibatezze della pasticceria siciliana e napoletana. Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef” selezionati dagli organizzatori che parteciperanno con i loro caratteristici stand o con i loro mezzi attrezzati. Ad accompagnare la qualità del cibo non potevano mancare alcuni dei principali birrifici artigianali italiani che proporranno ai visitatori le proprie birre artigianali spillate al momento.

Tutte le informazioni aggiornate sull’evento si potranno trovare alla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti (@aicistreetfoodfestival).