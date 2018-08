Genova, torna il ghost tour: itinerario alla scoperta di leggende misteriose

Genova. Ormai è un appuntamento fisso per chi vuole trascorrere la serata di Halloween visitando anche il centro storico di Genova. Torna il Ghost Tour, appuntamento il 31 ottobre dalle ore 20.30 in piazza Matteotti.

Non occorre prenotare (partecipazione gratuita). La partecipazione al Ghost Tour è gratuita e potrà essere svolta in forma individuale o collettiva. Grazie all’utilizzo di una cartina del Centro Antico. Il visitatore potrà orientarsi nel groviglio dei carruggi genovesi trovare 10 piazze ed assistere alle simpatiche performance svolte in chiave: storica, teatrale, musicale e di danza. Le performance verranno ripetute dalle ore 21 alle ore 23.

Piazza Matteotti ore 20.30 Overture

Distribuzione gratuita fino a esaurimento delle cartine che serviranno per trovare le piazze dove si svolgeranno le performance “fantasmatiche”. Un intrigante e misterioso viaggio alla scoperta di vecchie e nuove leggende tra i tesori del Centro Storico e del Porto Antico di Genova.

Les Sorcières de L’Amour Burlesque Da Piazza Matteotti al Porto Antico

Sfilata itinerante e interattiva col pubblico ispirata alle donne vittime della caccia alle Streghe dedicata alla storia di Gostanza da Libbiano, a cura dell’Amour Burlesque diretto da Sophie Lamour insieme al Teatro diretto da Deborah Carelli.

Ore 22.30 dj set Stregato con Marco Fuori (Animatore show man)

“Le fate maligne della tradizione orientale”, con Hanaita e la compagnia di danze orientali Persepolis, gruppo folcloristico “I Kalimba” Pizzica e Taranta. In Italia meridionale il morso della tarantola creava al malcapitato delle convulsioni che potevano essere scambiate per possessioni demoniache. Il ballo ma soprattutto il suono del tamburello esercitava sul malcapitato un’azione terapeutica ed esorcistica.

In Centro Storico e Porto Antico le tappe del Ghost Tour

1) Piazza Scuole Pie: La Danza delle Streghe – Accademia delle Arti Magiche con L’Alicorno Magico

2)Piazza Embriaci: La Strega del Lago delle Lame – Gruppo Storico Sestrese

3) Stanza della Poesia di Palazzo Ducale: Quei Maledetti Poeti, Misteri Di Versi – Reading poetico a cura della Stanza della Poesia di Palazzo Ducale e Officine Teatrali Bianchini

4) Piazza San Giovanni il Vecchio: Arte e Mistero Nella Notte di Ogni Santi – Associazione Ethos Art Gallery

5) Piazza Renato Negri: Pacciugo e Pacciuga in Musica, Parole e Colori della Vegia Zena – Nuovo Gruppo Folcloristico Città di Genova, si ringrazia ristorante La Forchetta Curiosa

6) Piazzetta dei Garibaldi: Gian Luigi Fieschi e la sua Triste Storia – Francesco Pittaluga, Gruppo Storico Sextum, CIV Casana

7) Piazza San Matteo: Il Fantasma di Branca Doria e la colonna macchiata di sangue – Associazione Culturale D & E Animation

8) Via Frate Oliverio: Il Fantasma che non Ama le Danze – Le Danze nella Storia del Gruppo Storico I Gatteschi e Compagnia dei Viandanti

9) Via al Porto Antico Palazzina S Desiderio: La Strega e L’Ammiraglio – Compagnia L’Amour Burlesque

10) Via alla Calata Marinetta: I Sabba delle Streghe alla Canà di Savignone – Gruppo Storico Fieschi e Doria

La cartina de Ghost Tour può anche essere scaricata dal sito www.ghosttour.it