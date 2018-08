A Genova è tempo di Oktoberfest

Genova. Da giovedì 7 a domenica 24 settembre 2017, torna in piazza della Vittoria a Genova, l’appuntamento con l’Oktoberfest Genova. Tra le specialità, non c’è solo la birra, ma anche piatti tipici come würstel con crauti e brezel. In programma anche diverse iniziative: dalla musica ai weekend famiglie, fino all’area dedicata ai 4 zampe. L’Oktoberfest a Genova è l’unico evento riconosciuto in Europa dalle autorità bavaresi oltre al celebre evento di Monaco.

Il tendone dell’Oktoberfest è aperto: dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 2; sabato e domenica si può anche pranzare con apertura anticipata alle 12.