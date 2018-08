Genova songwriter festival, protagonista la canzone d’autore

Genova. Una serata dedicata ai giovani cantautori del panorama italiano e internazionale, che si esibiranno in una cornice tipicamente acustica, senza grandi band, ma spesso in formazione di duo o trio, se non da soli, accompagnati solo dal proprio strumento. Al Porto Antico, in piazza delle Feste, il 28 luglio, c’è il Genoa Songwriter Festival.

Una proposta unplugged, per dare risalto alla potenza delle parole e della musica, e portata in scena da alcuni artisti di grande esperienza.

Inoltre sul Palco Millo esibizioni di U.G.A. @ Genoa Songwriters Festival. Biglietti a 15 euro.