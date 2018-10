Domenica 28 ottobre alle ore 18 si terrà il “Genova Paranormal Tour”: non una semplice visita guidata ma una vera e propria ricerca sul campo per verificare se nei luoghi che la tradizione indica come infestati, ci siano veramente delle presenze impalpabili che aleggiano. Il pubblico potrà ascoltare dalla voce della guida turistica le storie tenebrose che si celano all’ombra della lanterna e contemporaneamente testare, grazie a una bacchetta rabdomantica da noi fornita, la propria sensibilità nel captare le vibrazioni che provengono dal piano detto “Sottile”.

Verrà distribuita anche una scheda dove annotare le sensazioni ricevute lungo il percorso cosi da verificare il proprio grado di sensibilità. Lungo il percorso di circa 2 ore vi verranno illustrate le leggende e le storie dei più famosi fantasmi genovesi.

Gli esperimenti, di semplice esecuzione, non hanno la presunzione di trasformare i visitatori in esperti cacciatori di spettri o in rabdomanti, tuttavia posso testare, non scientificamente, la propria sensibilità cimentandosi in quest’impresa a metà tra il ludico e il metafisico. Gli esperimenti sono guidati da esperti del mondo ultrafanico quali Marco Alex Pepè studioso di fenomeni imponderabili e autore di libri quali Genova Magica e Genova Stregata, nonché da Pier Mura, direttore dell’Accademia delle Arti Magiche definito l’Harry Poter Italiano.

La visita guidata sarà condotta da Paola Pettinotti, guida turistica e scrittrice, con un minimo di 30 partecipanti. La quota di partecipazione è di 12 € quale autofinanziamento del circolo per realizzare iniziative a carattere collettivo. La prenotazione è obbligatoria.