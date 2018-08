Genova: Palazzo Nicolosio Lomellino aperto l’ultimo dell’anno

Genova. A Capodanno, in occasione della Rolli Night organizzata dal Comune di Genova, Palazzo Nicolosio Lomellino, gioiello di proprietà privata di Via Garibaldi 7, propone una serata ricca di arte e cultura con visite guidate alla mostra “Domenico Piola 1628-1703 Percorsi di pittura barocca”e brindisi di mezzanotte per festeggiare insieme l’anno nuovo.

Domenica 31 dicembre 2017 Palazzo Lomellino sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18, con possibilità di visitare la mostra dedicata a Domenico Piola, prima monografica dedicata al poliedrico artista genovese, e l’incantevole Giardino Segreto.

Dalle 19.00 all’1.00 l’apertura straordinaria accompagnerà il pubblico alla scoperta di Palazzo Lomellino con tante diverse modalità: visite all’Atrio e al Ninfeo, con ingresso libero per individuali e tour guidato dei Rolli organizzato dal Comune di Genova, visite guidate alla mostra di Domenico Piola con dolce spuntino di Buon Anno, oppure visite guidate alla mostra con un ricco aperitivo e brindisi della mezzanotte organizzate dal Comune di Genova.

Sarà aperta fino al 7 gennaio 2018 “Domenico Piola 1628-1703 Percorsi di pittura barocca” la mostra diffusa tra Palazzo Nicolosio Lomellino, i Musei di Strada Nuova e altre sedi storiche della città. Curata da Daniele Sanguineti, è la prima esposizione monografica dedicata al Piola, poliedrico artista genovese della cultura barocca, che a metà del Seicento e fino alla fine del secolo ha detenuto il monopolio incontrastato nel campo di tutte le arti, diventando regista a Genova dei maggiori cantieri ad affresco.

Per le aperture e visite di Palazzo Lomellino: atrio e ninfeo a ingresso libero per individuali con cenni storici sul Palazzo; visita guidata alla mostra di Domenico Piola con dolce spuntino di Buon Anno al costo di 15 euro. È consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 393 8246228

Per le visite organizzate dal Comune di Genova: Visita guidata alla mostra con ricco aperitivo e brindisi di mezzanotte, prezzo del biglietto 39 euro. Visita guidata alla mostra e brindisi di mezzanotte, prezzo del biglietto 21 euro. È necessaria la prenotazione.

I biglietti sono acquistabili online su Happyticket.it e visitgenoa.it.