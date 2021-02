Genova, la Lanterna si illumina per ricordare le vittime liguri del Covid-19

Venerdì 26 febbraio la Lanterna si illuminerà di bianco e rosso, i colori della bandiera di Genova, in concomitanza con le commemorazioni cittadine delle vittime liguri del Covid-19.

Nonostante in questo difficile periodo i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, come il Complesso Monumentale della Lanterna, siano chiusi al pubblico il monumento simbolo della Superba continua così il suo dialogo con la città, e non solo, anche attraverso la sua illuminazione artistica, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Venerdì il faro simbolo della città partecipa con la sua luce, in silenzio rispettoso, alla giornata dedicata alla memoria delle vittime liguri della pandemia, portando i colori di Genova. Il 18 marzo s’illuminerà invece con il Tricolore per la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia.