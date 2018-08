A Genova la Bill Summer School 2018

Arenzano. Sabato 14 luglio arriva nella sede creativa di webdada ad Arenzano, la Rivoluzione creativa di Bernbach con la Bill Summer School di Giuseppe Mazza, uno dei più affermati creativi italiani. Forte di esperienze in multinazionali come Saatchi & Saatchi e Lowe Pirella, direttore di Bill, la rivista italiana di studi sul linguaggio pubblicitario, founder e direttore creativo di Tita, la sua agenzia, docente alla Scuola Holden di Torino e opinionista per Cuore, Comix, Smemoranda, il Venerdì di Repubblica, Mazza illustrerà al pubblico le sue “Strategie di comunicazione appassionata per i media del presente”, portando nel mondo digitale di oggi l’approccio ancora attualissimo di Bill Bernbach, uno dei più grandi pubblicitari di sempre.

L’evento, giunto alla terza edizione dopo le fortunate esperienze in Sicilia, sbarca in provincia di Genova per un’occasione unica di formazione e dialogo sul mondo della pubblicità.

«Dopo due lezioni frontali ad ampio respiro – spiega Veronica Parodi, manager di webdada – al pomeriggio vedremo Mazza nel ruolo che gli è più congeniale: quello di direttore creativo impegnato a risolvere un problema pratico con la sua squadra di professionisti, i partecipanti al workshop. Simuleremo una crisi di comunicazione e cercheremo di carpire a Mazza quanti più segreti possibili sulla gestione di momenti così delicati per un brand».

«Sarà una lezione entusiasmante – aggiunge Erika Musso, direttore creativo di webdada – per tutti i professionisti della comunicazione, sia giovani sia già affermati. E anche un’importante occasione di networking per creativi, marketer e giornalisti tra Liguria, Piemonte e Lombardia».

«Non vedevamo l’ora – commenta Mazza – di portare in giro per l’Italia l’esperienza della Bill Summer School di questi anni. Grazie all’entusiasmo di webdada abbiamo trovato il posto gusto. Sarà una giornata divertente ed eccitante, proprio come lo sono le idee. Vogliamo dare nuove energie a tutti gli amanti della creatività e del linguaggio pubblico: appuntamento a quest’estate!»

Prenotazione obbligatoria, posti limitati – info 010 911 33 03, eventi@webdada.net, www.rivoluzionecreativa.it

Il docente

Giuseppe Mazza è nato a Palermo nel 1967 e vive a Milano. Copywriter, dagli anni Novanta si è affermato come uno dei creativi italiani più premiati, lavorando in Saatchi & Saatchi e Lowe Pirella. Dirige Bill, la rivista italiana di studi sul linguaggio pubblicitario, ed è direttore creativo di Tita, agenzia che ha fondato nel 2008. Insegna alla Scuola Holden di Torino. Tra le sue collaborazioni: Cuore, Comix, Smemoranda, il Venerdì di Repubblica. Ha pubblicato “Bernbach pubblicitario umanista. La prima raccolta dei testi del più grande tra i mad men” e “Cose Vere Scritte Bene. I più grandi annunci copy per i copy di oggi”, editi entrambi da Franco Angeli.