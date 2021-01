Genova, incontro con l’ideatore dell’Università dei Genitori Fabrizio Lertora

Genova. Torna l’Università dei Genitori promossa dal LaborPace della Caritas Diocesana in un’edizione importante che segna il decennale di questa proposta formativa molto apprezzata dai genitori e dalle altre figure educative per la qualità dei relatori e la concretezza dei percorsi proposti e che ha per tema “Il genitore che serve. Essere presenti senza diventare ingombranti”.

Come sempre, gli incontri sono promossi in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura: quattro domeniche, sempre alle ore 16, che prevedono sia incontri in presenza presso il Salone del Maggior Consiglio sia online su Facebook.

Il 21 marzo Fabrizio Lertora, ideatore dell’Università dei Genitori e responsabile del LaborPace. In occasione dei dieci anni dell’Università dei Genitori il programma si arricchisce di un appuntamento ulteriore, venerdì 19 febbraio alle ore 21 online, con riflessioni, confronti e domande sul percorso fatto e la performance teatrale della Compagnia Filò.

“L’Università dei Genitori si rivolge al mondo adulto che si trova a ricoprire responsabilità educative – ricorda Lertora – Gli incontri, pensati in primo luogo per i genitori, sono aperti anche alle altre figure educative, insegnanti, educatori, allenatori sportivi, a partire dalla convinzione che è necessario e urgente un lavoro di squadra ed una sempre maggiore coesione educativa tra le figure adulte impegnate nel difficile mestiere dell’educare.