GENOVA E \"LA SALVAMENTO\" DI EDOARDO MARAGLIANO (1871-2019)- 150 ANNI DI STORIA DEL SOCCORSO IN ACQUA ,

Genova si prepara ad accogliere i rappresentanti delle massime istituzioni nazionali e internazionali in materia di salvaguardia nelle acque. A ridosso della stagione estiva si parlerà in anteprima delle nuove norme internazionali per l’organizzazione delle aree di balneazione italiane, si presenterà inoltre la campagna di sensibilizzazione “fermiamo la strage silenziosa dell’acqua” e una massiccia campagna stampa e social – #nuotaconme e #bagninosalvamento – al fine di sensibilizzare tutti gli italiani e i turisti ad un approccio consapevole in mare, in piscina e in generale nelle acque balneabili.

Questo sabato, 6 aprile, dalle ore 9:00 nella Sala dei Capitani di Palazzo San Giorgio a Genova la Società Nazionale di Salvamento darà il via al Convegno internazionale presieduto dal Presidente Giuseppe Marino e moderato da Simonetta Guidotti, giornalista del TG2 RAI, cui partecipano l’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, il Prof. Giorgio Grimaldi dell’Università di Genova, il Dr. Edoardo Maragliano, nipote dell’illustre scienziato e fondatore della Società Nazionale di Salvamento, Alfredo Rossi, Direttore Generale Sanitario della SNS, Ivano Roveda, UNI Commissione Sicurezza della società e del cittadino, l’Avv. Adarosa Ruffini e William Herbert Gossard del Transportation Safety Board. La sessione pomeridiana del Convegno, più a carattere tecnico-scientifico, è moderata da Franco Vimercati, Presidente FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane e vede la partecipazione di: Brian Ray Ripley, James Vaughan, Udo Fox, Alessio Pitidis, Enzo Funari, Ammiraglio Francesco Simonetti, Gabriele Lami, Enzo Pranzini, Saverio Devoti, Luca Parlagreco.

Il Convegno è dedicato anche al fondatore della Società Nazionale di Salvamento: Edoardo Maragliano (Genova 1849-1940), medico, clinico, scienziato, figura storica caduta nell’oblio alla quale la società contemporanea dovrebbe riconoscere non pochi meriti. Nel 1904, primo al mondo, attuò la vaccinazione antitubercolare nell’uomo. Dopo 15 anni di sperimentazioni, fu a Madrid, all’inizio del ‘900, che poté affermare la possibilità di immunizzare l’organismo umano contro la tubercolosi. Medico e clinico di rilievo mondiale, illuminatissimo uomo del suo tempo, nel 1871 a Genova fonda la Società Nazionale di Salvamento. Così, Maragliano, grazie alla sua opera e alle sue idee contribuisce in maniera significativa all’utilizzo della prevenzione in campo medico e sociale.

Verso la fine dell’800, quando Edoardo Maragliano fondò la storica istituzione genovese, mettendo a disposizione la propria sapienza medica nel campo allora quasi inesplorato del salvataggio e del soccorso in mare, si contavano innumerevoli morti per cause di annegamento ogni anno. Oggi, a 150 anni di distanza e grazie alla Società Nazionale di Salvamento, i numeri sono decisamente cambiati, ma c’è ancora molto da fare per implementare correttamente le aree a rischio e far radicare ulteriormente la cultura della prevenzione.

La “strage silenziosa dell’acqua” miete 400 vittime all’anno, una percentuale significativa sono bambini, non debitamente controllati da genitori sempre più distratti. Mentre l’87%, la stragrande maggioranza degli annegati, sono uomini e le cause riconducibili a comportamenti audaci e sprezzanti di fronte al pericolo.

Questi numeri, al di là di oscillazioni percentuali poco significative, sono fermi da alcuni anni, quasi si fosse formato di fronte ad essi uno scoglio insormontabile.

Per far sì che già dall’estate 2019 si possa scardinare il blocco dei 400 annegati all’anno, l’appuntamento di Genova con la Società Nazionale di Salvamento è imprescindibile. Grazie all’esperienza ultracentenaria, la Salvamento di Genova illustrerà, inoltre, una serie di iniziative volte a ridurre i rischi e accrescere la consapevolezza di fronte al pericolo nelle acque per le fasce d’età e tipologie maggiormente a rischio. Saranno diverse le campagne indirizzate a questi target che includono adulti, genitori, adolescenti, maschi e le persone di poca acquaticità.

