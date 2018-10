Genova Beer Festival 2018

Come ogni anno il Genova Beer Festival porta una selezione dei migliori birrifici artigianali italiani e prodotti gastronomici di qualità a Villa Bombrini di Cornigliano. La manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Papille Clandestine presenta un ricco programma di laboratori con i massimi esperti in campo birrario, degustazioni inedite e conferenze per conoscere meglio una delle bevande più antiche e diffuse del mondo. L’appuntamento è per venerdì 19 (ore 18 – 1:30), sabato 20 (ore 12 – 1:30) e domenica 21 ottobre (ore 12 – 22) a Villa Bombrini in via Muratori 5.

ABC della degustazione, abbinamento cibo – birra (quest’anno si proverà ad abbinare il cioccolato, le ostriche, i sigari), fino all’atteso appuntamento con i piatti d’autore dei migliori chef genovesi abbinati alle birre del festival. Particolare anche il laboratorio proposto dall’associazione di divulgazione scientifica Scientificast, che proporrà un avvicinamento sensoriale (e divertente) alla bevanda.

Ma ci sarà anche la possibilità di partecipare a visite guidate alla villa per scoprire le stanze segrete della Villa settecentesca (sabato e domenica ore 16) e sarà offerta un’area con laboratori gratuiti per bambini a cura dell’Associazione Culturale La Giostra della Fantasia (sabato e domenica, nel pomeriggio: fino ad esaurimento posti).

Ci saranno anche 30 homebrewers, provenienti anche da fuori regione, che domenica (ore 12) porteranno le loro birre prodotte in casa in assaggio ad una giuria di esperti presieduta da Simone Cantoni, docente Slow Food e giudice all’evento Birra dell’Anno.

VENERDì 19 OTTOBRE ORE 21

BIRRA E CIOCCOLATO. LA RICERCA DELL’ABBINAMENTO PERFETTO

Le birre “da cioccolato” del Festival incontrano il cioccolato di Viganotti.

Il laboratorio è riservato ai soci 2018 dell’Associazione Culturale Papille Clandestine.

SABATO 20 OTTOBRE

ORE 13

BIRRA E OSTRICHE. C’ERA UNA VOLTA IN INGHILTERRA…

Le stout del Festival incontrano le ostriche.

Il laboratorio è riservato ai soci 2018 dell’Associazione Culturale Papille Clandestine.

ORE 14 – 19

KINDERGARTEN

Laboratori e giochi per bambini da 4 a 10 anni a cura dell’Associazione La Giostra della Fantasia.

Servizio gratuito fino ad esaurimento posti.

ORE 16

L’ABC DELLA BIRRA

Laboratorio con degustazioni a cura di Barbara Boero, responsabile Liguria Guida alle birre d’Italia di Slow Food.

ORE 16 – 17

VISITA GUIDATA VILLA BOMBRINI

Villa Bombrini apre le sue stanze segrete.

Visita gratuita fino ad esaurimento posti.

ORE 17:30

LUPPOLO, L’AMARO AROMA CHE INNAMORA

Evoluzione di un appassionamento collettivo, tra percezione mentale e percezione sensoriale

Laboratorio con degustazioni a cura di Simone Cantoni, curatore Guida alle birre d’Italia di Slow Food.

ORE 20

BIRRA? IN CHE SENSO?

Come allenare i sensi per apprezzare meglio la birra

A cura di Scientificast, associazione culturale per la divulgazione scientifica.

DOMENICA 21 OTTOBRE

ORE 12

HOMEBREWING: IL FAI DA TE NEL MONDO DELLA BIRRA

Nozioni di homebrewing e presentazione delle birre dagli Homebrewers.

ORE 14 – 19

KINDERGARTEN

Laboratori e giochi per bambini da 5 a 10 anni a cura dell’associazione La Giostra della Fantasia.

Servizio gratuito fino ad esaurimento posti.

ORE 15:30

FRUTTA, SPEZIE, E…

Viaggio “birroso” tra ingredienti caratterizzanti a cura di Alessandra Agrestini, docente e giudice internazionale concorsi birrai.

ORE 16 – 17

VISITA GUIDATA VILLA BOMBRINI

Villa Bombrini apre le sue stanze segrete.

Visita gratuita fino ad esaurimento posti.

ORE 17

QUANDO LA BIRRA INCONTRA LA CUCINA D’AUTORE: UN GIOCO DI AMARI

Chef liguri interpretano la loro cucina in abbinamento alla birra artigianale.

Con Maurizio Pinto (Voltalacarta), Alessandro Massone (Trattoria Rosmarino), Mattia Cella (La Voglia Matta).

Il laboratorio è riservato ai soci 2018 dell’Associazione Culturale Papille Clandestine.

ORE 19

QUANDO LA BIRRA INCONTRA LA CUCINA D’AUTORE: ATTORNO ALL’ACIDO

Chef liguri interpretano la loro cucina in abbinamento alla birra artigianale.

Con Roberto Panizza (Il Genovese), Davide Cannavino (La Meridiana), Israel Feller (Boccondivino –Chiavari).

Il laboratorio è riservato ai soci 2018 dell’Associazione Culturale Papille Clandestine.

ORE 20:30

ABBINAMENTO BIRRA E SIGARI. IL LATO FUMÉ DELLA BIRRA

A cura di Fiorenzo Sartore, senior editor di Intravino ed enotecaro in Genova.

Il laboratorio è riservato ai soci 2018 dell’Associazione Culturale Papille Clandestine.

INFO

La formula resta quella a gettoni, che saranno l’unica moneta utilizzabile all’interno del festival (anche per gli stand gastronomici). All’ingresso – € 6; gratuito per i soci dell’Associazione Culturale Papille Clandestine (ci si può associare in loco a 10 € ed entrare liberamente tutti e tre i giorni) – si viene forniti di bicchiere, tracolla e guida al festival. I gettoni danno diritto a 10 cl (1 €) o 20 cl (2 €) di birra. Ogni birrificio potrà presentare alcune vie di birra speciale, il cui prezzo sarà a discrezione del birraio.

Ricordiamo che il regolamento di Villa Bombrini non ammette l’ingresso dei cani. La manifestazione si svolge all’interno della villa e negli spazi esterni adiacenti. L’allestimento esterno è stato concepito per permettere agli avventori di godersi la manifestazione anche in caso di pioggia.

CONTATTI

Daniele Miggino 3485493035

Giulio Nepi 3285912833

Alessandro Ricci 3406245291