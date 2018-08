Genova, all’Altrove “Oltre il bio con teatro, video e produttori”

Genova. Un gruppo di artisti e tecnici, attivo nel teatro civile e nel videomaking documentaristico, porta avanti da diversi anni un progetto di ricerca artistica sull’appartenenza alla terra e alla comunità umana: il 16 e 17 dicembre il gruppo “Radici nel cielo” approda per la prima volta a Genova al Teatro Altrove con l’evento “A Genova con i piedi per terra. Oltre il Bio con teatro, video e produttori”.

Si inizia sabato 16 dicembre alle 21 con lo spettacolo Agriculturale “In teatro con i piedi per terra” per la regia di Antonio Tancredi. Andrea Pierdicca (voce) ed Enzo Monteverde (chitarra) mettono in scena – attraverso la narrazione, la musica e i video – le voci dei grandi letterati del passato e quelle di chi oggi è tornato alla terra, consapevoli che il rinnovamento della società dipende dalla cura della terra che dobbiamo tornare a riconoscere come sacra. Lo spettacolo è parte del percorso artistico Viaggio tra Terra e Cielo che nasce da un’esperienza on the road attraverso le campagne italiane: 4000 chilometri, 26 tappe e 70 interviste per raccogliere le storie e le voci di contadini, artigiani, allevatori, medici, ricercatori scientifici e professori universitari. Ingresso 12 / 10 euro.

Si prosegue domenica 17 dicembre alle 15 con la tavola rotonda dal titolo “Resistenze agricole. La scelta della terra” a cura di A.I.A.B. Liguria (Associazione Italiana Agricoltura Biologica), un momento di confronto tra storici allevatori del biologico che nella terra hanno messo mani, piedi, cuore e testa. In contemporanea, dalle 15 alle 17, si terranno anche laboratori per bambini a cura di Radice Comune.

Si conclude alle 18.30 con la proiezione del documentario “Con i piedi per terra” diretto da Andrea Pierdicca e Nicolò Vivarelli, selezionato in numerosi festival e vincitore della Menzione Speciale di Legambiente al 20° Festival CinemAmbiente di Torino. il film è un bell’affresco del nuovo-antico mondo contadino italiano, spesso fatto di bizzarri visionari che stanno riscoprendo e valorizzando il suolo come bene comune. Si tratta di un patrimonio per troppo tempo violentato dalla cementificazione e da un’agricoltura senza scrupoli; grazie a una nuova generazione di ‘agricultori’, l’Italia riscopre il suo pizzo di colture e culture da preservare e valorizzare. Ingresso 6 / 5 euro.