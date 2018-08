Genova accesa: un sabato di luce tra confeugo e fuochi d’artificio

Genova. L’appuntamento è per sabato 19 dicembre, il giorno in cui la città si illuminerà a festa.

Come ogni anno, l’ultimo sabato prima di Natale si svolgerà il Confeugo, la tradizionale cerimonia di scambio di auguri fra il sindaco e la città.

Il corteo storico partirà alle 16 dal Mandraccio al Porto Antico, attraverserà le vie del centro e arriverà in piazza De Ferrari alle 16.45 per l’accensione del falò di buon augurio. Alle 17 si terrà l’incontro tra il sindaco e l’abate del popolo, impersonato dal presidente de A Compagna. Dopo il rituale scambio di saluti, il ramo di alloro offerto al sindaco verrà incendiato, in una cornice coreografica di gruppi storici in costumi dell’epoca.

La cerimonia proseguirà alle 17.15 all’interno di Palazzo Ducale e si concluderà nel salone del Maggior Consiglio con il saluto del sindaco, gli auguri alla città e i classici “mugugni” del popolo.

La giornata terminerà con lo spettacolare evento piromusicale di GenovAccesa: dalle 17.30 in piazza De Ferrari musica dal vivo in attesa dello spettacolo pirotecnico, che inizierà alle 19.30.