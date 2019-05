Genova. S’inaugura sabato 4 maggio 2019 alle ore 17:00 nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la rassegna d’arte contemporanea “Genoa International Fine Art 2019” organizzata dall’Associazione Internazionale Galleria “Il Collezionista” di Roma. La mostra resterà aperta fino al 15 maggio 2019 con orario dal martedì al venerdì 9:30–13:00/15:00–19:00, il sabato 15:00–19:00.

La rassegna unisce artisti del panorama internazionale e rappresenta un momento di alto spessore culturale. Ogni autore si contraddistingue per la personale ricerca artistica con cui approda al vasto campo dell’arte che sempre più riflette l’andamento della nostra frenetica società.

Una manifestazione importante che coinvolge ad ampio respiro tutte quelle personalità italiane e straniere ritenute rappresentative di un linguaggio universale meritevole di essere quanto più possibile promosso e condiviso, poiché proprio nella dimensione visivo-percettiva si riesce a gustare al meglio il messaggio creativo.

Un momento di confronto che porta in alto l’Arte, quella con la maiuscola, capace di diffondere la bellezza attraverso l’insieme emozionante di una miriade di sentimenti che trovano posto all’interno dell’opera e riescono a comunicare con il loro linguaggio universale, espresso tramite il colore, i soggetti rappresentati, i panorami, i medium tecnologici che tanto sono oggi protagonisti del rinnovato linguaggio visivo.

Ognuno degli Artisti merita quindi in primis un “premio” morale, per aver contribuito grazie alla sua creatività ad aggiungere nel mare magnum della società un piccolo ma importante tassello di conoscenza, di bellezza che rivela agli occhi dello spettatore la forza di un messaggio chiaro e limpido: l’arte come misura degli affetti ed espressione di una cultura che oltrepassa qualsiasi differenza/diffidenza moderna per aprirsi inerme e spontanea alla bellezza universale di cui solo l’artista, con le sue sapienti mani laboriose, custodisce ancor oggi gelosamente il segreto.

ARTISTI IN MOSTRA:

Giovanna BARBIERI, Christine BOUQUET, Woon Hyoung CHOI, Rosalida CONTE, Abraham DAYAN, Anna DVORAK, Graciela ELIZALDE, Éda GYENIS, Emanuela FERA, Mariano FLAVONI, Luise GANDON, Larysa JAROMSKA, Sirkka LAAKKONEN, Kinga ŁAPOT-DZIERWA, Amonaria Magda MACIASZEK, Roberta MORESCO, Attila OLASZ, Giuseppe OLIVA, Rita PAOLA, Irena PROCHÁZKOVÁ, Ute SAPARAUTZKI-KUNZ, Iztok ŠMAIS-MUNI, Umberto STEFANELLI, Lucy and Layla SWINHOE, Leda TAGLIAVINI, Slava TCH, Josefina TEMIN, Victoria VILLAR.